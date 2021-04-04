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Хакеры обнародовали личные данные 533 млн пользователей Facebook
Личные данные более 500 миллионов пользователей Facebook были размещены на хакерском форуме. Данные включают номера телефонов, полные имена, местонахождение, адрес электронной почты и биографические данные. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Insider.
Большинство пользователей, к личным данным которых получили доступ хакеры, - из США (более 32 миллионов), Великобритании (11 миллионов) и Индии (6 миллионов), а в целом же они касаются пользователей из 106 стран мира.
По мнению специалиста по кибербезопасности компании Hudson Rock Элона Гала, злоумышленники с большой вероятностью воспользуются ими для манипулирования или попыток хакерских атак.
В Facebook в свою очередь заявляют, что уязвимость, из-за которой произошла утечка данных, была устранена в 2019 году.
Теги: кража, пользователь, Facebook, данные, хакеры
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