Все рубрики раздела
- Марсоход Perseverance выгрузил на поверхность Марса вертолет Ingenuity11:00
- Хакеры обнародовали личные данные 533 млн пользователей Facebook11:00
- Sinovac Biotech увеличила производство вакцины до 2 млрд доз в год13:00
- SpaceX представила членов экипажа первой коммерческой миссии в космос15:00
- В колледже Северодонецка разработали электромобиль (ВИДЕО)16:00
- Обновление Google "сломало" ряд приложений Android15:00
- Pfizer начала тестирование таблеток от COVID-1908:00
- Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине в начале недели13:00
- ВСУ получили первые образцы ракетного комплекса Нептун16:00
- В Минздраве сообщили о выявлении "украинской" мутации коронавируса15:00
Марсоход Perseverance выгрузил на поверхность Марса вертолет Ingenuity
Марсоход NASA Perseverance успешно высадил на поверхность Марса вертолет Ingenuity для испытаний полетов на Красной планете. Об этом NASA сообщило в Twitter, передает ФОКУС.
Для "марсовертолета" предусмотрен период экспериментальных летных испытаний, который займет 30 марсианских суток (31 земной день). Если испытания пройдут успешно, миссия NASA докажет, что вертолеты могут работать над поверхностью Марса.
Согласно планам, вертолет взлетит на несколько сантиметров от поверхности планеты, пробудет в воздухе примерно 20–30 секунд и приземлится. Это будет важной вехой: самый первый полет на двигателе в атмосфере Марса. После этого команда предпримет дополнительные экспериментальные полеты на большее расстояние и большую высоту.
Ingenuity представляет собой небольшую конструкцию массой в 1,8 кг, которая работает на солнечной энергии.
Теги: NASA, вертолет, Марс
- В Луганске снова повысили тарифы на услуги ЖКХ11:00
- В Донецке произошел взрыв в подъезде жилого дома10:00
- Два украинских воина погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе09:00
- На Донетчине запустили call-центр областной службы занятости17:00
- На Донетчине изъяли около 12 тысяч пачек контрафактных сигарет14:00
- В Лисичанске осквернили мемориал "Героям-добровольцам"12:00
- В ОРЛО заявили о подрыве мирного жителя на неизвестном взрывном устройстве09:00
- "Власти" Донецка провели общегородской субботник15:00
- Оккупанты распространяют фейк о гибели ребенка от "обстрела ВСУ"13:00
- За минувшие сутки на Донбассе погиб один воин, зафиксировано 10 обстрелов09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 апреля12:00
- В Луганске снова повысили тарифы на услуги ЖКХ11:00
- В Донецке произошел взрыв в подъезде жилого дома10:00
- Два украинских воина погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе09:00
- В Хмельницкой области вводят ограничения красной зоны карантина08:00
- Платформа MRIYAR – ваш быстрый старт бизнеса в сфере онлайн-продажи автозапчастей17:30
- На Донетчине запустили call-центр областной службы занятости17:00
- Песков заявил об отсутствии угрозы для Украины со стороны России16:00
- В Кабмине назвали области-кандидаты на попадание в красную зону карантина15:00
- На Донетчине изъяли около 12 тысяч пачек контрафактных сигарет14:00
- Платформа MRIYAR – ваш быстрый старт бизнеса в сфере онлайн-продажи автозапчастей17:30
- Klitschko Foundation запрошує молодь з усієї України до участі у проєкті «Democracy Hub»!13:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Оккупанты распространяют фейк о гибели ребенка от "обстрела ВСУ"
- Поезд №77/78 Харьков-Мариуполь возобновляет курсирование
- "Власти" Донецка провели общегородской субботник
- Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля
- СНБО ввел беспрецедентные меры по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне
- Почти 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 3 апреля
- В ОРЛО заявили о подрыве мирного жителя на неизвестном взрывном устройстве
- В Лисичанске осквернили мемориал "Героям-добровольцам"
- В Донецке произошел взрыв в подъезде жилого дома
- В Кабмине назвали области-кандидаты на попадание в красную зону карантина