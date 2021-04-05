Марсоход Perseverance выгрузил на поверхность Марса вертолет Ingenuity

05.04.2021 11:00

Марсоход NASA Perseverance успешно высадил на поверхность Марса вертолет Ingenuity для испытаний полетов на Красной планете. Об этом NASA сообщило в Twitter, передает ФОКУС.

Для "марсовертолета" предусмотрен период экспериментальных летных испытаний, который займет 30 марсианских суток (31 земной день). Если испытания пройдут успешно, миссия NASA докажет, что вертолеты могут работать над поверхностью Марса.

Согласно планам, вертолет взлетит на несколько сантиметров от поверхности планеты, пробудет в воздухе примерно 20–30 секунд и приземлится. Это будет важной вехой: самый первый полет на двигателе в атмосфере Марса. После этого команда предпримет дополнительные экспериментальные полеты на большее расстояние и большую высоту.

Ingenuity представляет собой небольшую конструкцию массой в 1,8 кг, которая работает на солнечной энергии.