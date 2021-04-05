Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Марсоход Perseverance выгрузил на поверхность Марса вертолет Ingenuity

05.04.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Марсоход Perseverance выгрузил на поверхность Марса вертолет Ingenuity

Марсоход NASA Perseverance успешно высадил на поверхность Марса вертолет Ingenuity для испытаний полетов на Красной планете. Об этом NASA сообщило в Twitter, передает ФОКУС.
Для "марсовертолета" предусмотрен период экспериментальных летных испытаний, который займет 30 марсианских суток (31 земной день). Если испытания пройдут успешно, миссия NASA докажет, что вертолеты могут работать над поверхностью Марса.
Согласно планам, вертолет взлетит на несколько сантиметров от поверхности планеты, пробудет в воздухе примерно 20–30 секунд и приземлится. Это будет важной вехой: самый первый полет на двигателе в атмосфере Марса. После этого команда предпримет дополнительные экспериментальные полеты на большее расстояние и большую высоту.
Ingenuity представляет собой небольшую конструкцию массой в 1,8 кг, которая работает на солнечной энергии.



Теги: NASA, вертолет, Марс
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх