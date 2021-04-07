ВОЗ подтвердила "украинско-британский" штамм СOVID-19

07.04.2021 17:00

Лондонская лаборатория подтвердила циркуляцию "украинского варианта" бpитанского штамма кopoнавиpуса в Кировоградской области. Об этом сообщил Кировоградский областной лабораторный центр Минздрава.

"5 апреля получены результаты исследования, проводившиеся в региональной референс-лаборатории ВОЗ (г.. Лондон), согласно которым установлено циркуляцию штаммов вируса SARS-СоV-2 Британский вариант-VOC_20DEC-01 UA variant среди жителей Кировоградской области", - говорится в сообщении.