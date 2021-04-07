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ВОЗ подтвердила "украинско-британский" штамм СOVID-19
07.04.2021 17:00
Лондонская лаборатория подтвердила циркуляцию "украинского варианта" бpитанского штамма кopoнавиpуса в Кировоградской области. Об этом сообщил Кировоградский областной лабораторный центр Минздрава.
"5 апреля получены результаты исследования, проводившиеся в региональной референс-лаборатории ВОЗ (г.. Лондон), согласно которым установлено циркуляцию штаммов вируса SARS-СоV-2 Британский вариант-VOC_20DEC-01 UA variant среди жителей Кировоградской области", - говорится в сообщении.
Теги: Украина, ВОЗ, штамм, COVID-19
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