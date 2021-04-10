В городском транспорте Мариуполя запускают проект Smart Ticket

10.04.2021 17:00

В Мариуполе стартует пилотный проект по внедрению электронного билета на проезд в муниципальном транспорте. Первопроходцем станет автобусный маршрут №16А, соединяющий жилой массив «Западный» с микрорайоном «Восточный». Жители города смогут оплачивать проезд с помощью банковских карт и не только. Об этом рассказал директор департамента транспорта и связи Василий Клат.

«Внедрение этого проекта – еще один шаг на пути создания европейских условий в городском транспорте Мариуполя. К тому же, это не только комфорт пассажиров, но и прозрачность работы. В автобусах будут установлены валидаторы – устройства, позволяющие оплачивать проезд с помощью банковских карт, мобильных телефонов и смарт-часов. В случае, если пассажиры будут производить оплату наличными, то кондукторы смогут прикладывать свою специальную карту», - отметил он.

Василий Клат добавил, что Мариуполь – первый город, который внедряет электронный билет в муниципальном транспорте в рамках государственного проекта Smart Ticket. Сервис предполагает создание единого е-билета на все виды транспорта, включая поезда, самолеты, автобусы и даже метро. Билет будет действовать на территории всей Украины.