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В городском транспорте Мариуполя запускают проект Smart Ticket
В Мариуполе стартует пилотный проект по внедрению электронного билета на проезд в муниципальном транспорте. Первопроходцем станет автобусный маршрут №16А, соединяющий жилой массив «Западный» с микрорайоном «Восточный». Жители города смогут оплачивать проезд с помощью банковских карт и не только. Об этом рассказал директор департамента транспорта и связи Василий Клат.
«Внедрение этого проекта – еще один шаг на пути создания европейских условий в городском транспорте Мариуполя. К тому же, это не только комфорт пассажиров, но и прозрачность работы. В автобусах будут установлены валидаторы – устройства, позволяющие оплачивать проезд с помощью банковских карт, мобильных телефонов и смарт-часов. В случае, если пассажиры будут производить оплату наличными, то кондукторы смогут прикладывать свою специальную карту», - отметил он.
Василий Клат добавил, что Мариуполь – первый город, который внедряет электронный билет в муниципальном транспорте в рамках государственного проекта Smart Ticket. Сервис предполагает создание единого е-билета на все виды транспорта, включая поезда, самолеты, автобусы и даже метро. Билет будет действовать на территории всей Украины.
Теги: Донбасс, Мариуполь, электронный билет, общественный транспорт
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