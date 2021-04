Ученые опровергли более высокую агрессивность британского штамма коронавируса

13.04.2021 13:00

Вариант коронавируса B.1.1.7, обнаруженный в Великобритании в конце 2020 года и распространяющийся быстрее прежних штаммов, не приводит к более серьезным случаям COVID-19, сообщают авторы исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet Infectious Diseases. К схожим выводам пришли авторы другого исследования, опубликованного в журнале The Lancet Public Health.

Исследование из The Lancet Infectious Diseases проводилось на основании историй болезки 496 людей, госпитализированных в Лондоне. «Наши данные, учитывая контекст и ограничения практических исследований, дают первоначальную уверенность в том, что степень серьезности у госпитализированных с B.1.1.7 значимо не отличается от серьезности у людей без него»,— указано в публикации.

«Доля людей с бессимптомным прохождениям болезни существенно не изменилась с увеличением распространения варианта B.1.1.7»,— сообщают авторы исследования, опубликованного в The Lancet Public Health. При этом авторы обоих исследований подтвердили, что штамм распространяется быстрее, чем ему предшествующие.

Теги: исследования