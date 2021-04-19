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Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе (ВИДЕО)
19.04.2021 16:00
Впервые проведен управляемый полет летательного аппарата с двигателем в атмосфере другой планеты. NASA провело управляемый полет вертолета Ingenuity на Марсе. Об этом в Twitter сообщает NASA.
Чтобы провести полет в разреженной атмосфере Марса, лопасти вертолета вращались в пять раз быстрее, чем на Земле. Полет проведен в рамках миссии Mars-2020.
Теги: NASA, вертолет, Марс
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