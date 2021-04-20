В РФ выявили два «российских» штамма коронавируса

20.04.2021 16:00

В России формируются два новых штамма коронавируса: «сибирский» и «северо-западный», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на собрании отделения медицинских наук Российской академии наук, передает ТАСС.

«У нас есть мутации, которые мы описываем в РФ, мутации не свойственные пока ни одному описанному за рубежом штамму — мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», — сказала Попова. Она пообещала опубликовать материал об этом, когда он будет готов.

Попова добавила, что в России также выявили 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 случай — южноафриканским.