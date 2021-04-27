Бразильские ученые обнаружили в составе Спутника V живой аденовирус

27.04.2021 12:00

Фармацевтический регулятор Бразилии рекомендовал властям запретить импорт и использование российской вакцины Спутник V, так как в ее составе нашли способный к размножению аденовирус – несущую платформу для гена коронавируса SARS-CoV-2, кодирующего S-белок. Об этом со ссылкой на технический вердикт Anvisa пишет агентство Reuters, передает LIGA.

Этот в целом безобидный вирус человека в составе вакцины должен быть генетически "подправленным" и неспособным к воспроизведению после инъекции.

Как выразились в Anvisa, это "серьезный" дефект биопродукта или его партии. Все в правлении регулятора высказались за "вето" на вакцину из-за "слишком высоких неотъемлемых рисков".