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Бразильские ученые обнаружили в составе Спутника V живой аденовирус
27.04.2021 12:00
Фармацевтический регулятор Бразилии рекомендовал властям запретить импорт и использование российской вакцины Спутник V, так как в ее составе нашли способный к размножению аденовирус – несущую платформу для гена коронавируса SARS-CoV-2, кодирующего S-белок. Об этом со ссылкой на технический вердикт Anvisa пишет агентство Reuters, передает LIGA.
Этот в целом безобидный вирус человека в составе вакцины должен быть генетически "подправленным" и неспособным к воспроизведению после инъекции.
Как выразились в Anvisa, это "серьезный" дефект биопродукта или его партии. Все в правлении регулятора высказались за "вето" на вакцину из-за "слишком высоких неотъемлемых рисков".
Теги: Россия, вирус, Бразилия, вакцина, COVID-19
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