Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Бразильские ученые обнаружили в составе Спутника V живой аденовирус

27.04.2021 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Бразильские ученые обнаружили в составе Спутника V живой аденовирус

Фармацевтический регулятор Бразилии рекомендовал властям запретить импорт и использование российской вакцины Спутник V, так как в ее составе нашли способный к размножению аденовирус – несущую платформу для гена коронавируса SARS-CoV-2, кодирующего S-белок. Об этом со ссылкой на технический вердикт Anvisa пишет агентство Reuters, передает LIGA.
Этот в целом безобидный вирус человека в составе вакцины должен быть генетически "подправленным" и неспособным к воспроизведению после инъекции.
Как выразились в Anvisa, это "серьезный" дефект биопродукта или его партии. Все в правлении регулятора высказались за "вето" на вакцину из-за "слишком высоких неотъемлемых рисков".



Теги: Россия, вирус, Бразилия, вакцина, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх