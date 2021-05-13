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В мобильном приложении "ВДОМА" обнаружили "полезный" сбой
13.05.2021 16:00
Редкий, но, уже неоднократно зафиксированный пользователями сбой в работе мобильного приложения "ВДОМА", позволяет луганчанам при пересечении КПВВ сэкономить на тестировании. Этой информацией поделились в социальных сетях люди, часто пересекающие пункт пропуска в Станице Луганской.
Так, по словам одного из участников телеграм-чата "Домой в Луганск. Пути решения", после установки на смартфон мобильного приложения "ВДОМА" — программа "глючит" и выдает результат об окончании самоизоляции.
Вот что писали в чате по этому поводу луганчане:
- "...прога ВДОМА иногда глючит и после установки выдаёт результат об окончании самоизоляции...это так к сведению...так что не спешите с тестами, вдруг повезёт...я уже съэкономил на этом";
- "Не вы один, знаю случаи из своего окружения, было такое".
Теги: сбой, приложение, КПВВ, самоизоляция
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