Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал первые снимки поверхности Марса

20.05.2021 13:00

Две фотографии и два видеоролика, снятые китайским марсианским зондом "Тяньвэнь-1" во время и после посадки на Красную планету, были опубликованы в среду Национальным космическим управлением КНР, передает Синьхуа.

Спускаемый модуль "Тяньвэнь-1" с марсоходом на борту опустился 15 мая на поверхность Марса в южной части равнины Утопия в северном полушарии Красной планеты. Он стал первым зондом Китая, совершившим посадку на другую планету.

Первая черно-белая фотография была сделана камерой, распознающей препятствия, установленной в передней части марсохода. На фотографии зафиксировано, как съезд спускаемого модуля был протянут к поверхности Марса. Кроме этого, на ней четко виден участок дальнейшего направления марсохода, а линия марсианского горизонта кажется изогнутой, из-за использования широкоугольного объектива.

Вторая фотография с цветным изображением, была сделана навигационной камерой, установленной в задней части марсохода. На ней видно, что его солнечные панели и антенна развернуты. На фотографии четко просматривается красная почва и скалы на поверхности Марса.

Зонд также передал на Землю видео, снятое камерой во время приземления. На ней показано, как спускаемый модуль с марсоходом отделяются от орбитального летательного аппарата во время приземления.