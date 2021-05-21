Компания Ахметова запустила первую в Украине систему накопления энергии

21.05.2021 12:00

Компания ДТЭК запустила первую в Украине промышленную литий-ионную систему накопления энергии, что станет ключом к энергетической безопасности страны и новой точкой роста украинской энергетики. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК со ссылкой на слова собственника компании Рината Ахметова.

"Современная энергетическая отрасль должна стать движущей силой для роста экономики Украины и благосостояния каждого украинца. Запуск первой промышленной системы накопления энергии - наш вклад в будущее энергетики страны. Этим проектом ДТЭК открывает в Украине новый рынок - рынок систем накопления энергии. Именно накопители энергии являются ключом к энергетической безопасности нашей страны, а также новой точкой роста для украинской энергетики", - сказал Ринат Ахметов.

Батарея мощностью 1МВт и емкостью 2,25 МВт час установлена в городе Энергодар, на площадке Запорожской ТЭС и предназначена для накопления, хранения и отдачи электроэнергии в сеть, а также для оказания услуг по обеспечению надежности энергосистемы.

Это пилотный проект ДТЭК для поиска оптимальных моделей работы СНЭ (систем накопления энергии) на различных сегментах энергетического рынка страны.