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"Всеукраинская школа онлайн" обзавелась мобильным приложением
Министерство образования и науки Украины совмесно с Минцифрой представили мобильное приложение "Всеукраинская школа онлайн" (ВШО) с учебными материалами для школьников 5-11 классов, сообщается на сайте ведомства.
Приложение ВШО – это полноценный инструмент для обучения с мобильных устройств, ориентированный прежде всего на школьников, отмечают в МОН. В нем есть доступ ко всем курсам и материалам, размещенным на платформе, а ученики могут участвовать в обсуждениях и общаться с одноклассниками. Разработчики обещают со временем добавлять новый функционал в приложение.
Приложение уже доступно для девайсов на Android – его можно загрузить в Play Market от Google и AppGallery от Huawei. Приложение для пользователей iOS-устройства обещают выпустить позже. Мобильные операторы lifecell, Vodafone и Kyivstar обеспечивают бесплатный мобильный интернет для пользования платформой как через вебверсию, так и приложение.
Теги: Украина, школа, Android, приложение, онлайн
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