Вильнюс и Люблин связали "порталами" (ВИДЕО)

01.06.2021 12:00

В столице Литвы – Вильнюсе - и польском городе Люблин появились специальные устройства, которые позволяют прохожим этих двух городов видеть друг друга и общаться в реальном времени, находясь на расстоянии в более чем 600 км друг от друга. Об этом говорится на сайте проекта PORTAL, сообщает Корреспондент.net.

Так называемые "порталы" - литовская некоммерческая инициатива, поддерживаемая, в частности, фондом Бенедикта Гилиса (Benediktas Gylys Foundation).

"Впервые в истории у стран и их народов есть такой способ связи в режиме реального времени. Некоммерческая инициатива PORTAL - это мост, ведущий нас - меня, вас и их - к осознанию единства", - говорится на сайте проекта.

На сегодняшний день работающие "порталы" установлены в Вильнюсе и Люблине. Это устройства с большими экранами и камерой, что позволяет фактически вести прямые трансляции из городов.

В будущем организаторы проекта планируют сделать "порталы" между Вильнюсом и исландским Рейкьявиком, а также связать литовскую столицу со столицей Великобритании Лондоном.