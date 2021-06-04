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В ЛОГА презентовали мобильное приложение "Внимание Луганщина"

04.06.2021 14:00
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В ЛОГА презентовали мобильное приложение "Внимание Луганщина"

Мобильное приложение «Внимание Луганщина» для оповещения населения Луганской области о чрезвычайных ситуациях, презентовали в ЛОГА, передает пресс-служба ведомства.
Цель мобильного приложения «Внимание Луганщина»:
- предоставлять своевременную информацию в случае стихийных бедствий;
- увеличить количество людей, которые смогут получить сообщение о чрезвычайной ситуации;
- защитить людей, предоставив им информацию, куда идти, что делать, что брать с собой.
Приложение разработали в рамках проекта "Уменьшение Риска Катастроф и уязвимости населения в Восточной Украине". Инициатива реализуется консорциумом Уменьшение Риска под руководством французской неправительственной гуманитарной организации ACTED. Партнеры проекта – Луганская областная государственная администрация и Главное управление ДСНС Украины в Луганской области. Финансовую поддержку оказало Агентство США по международному развитию (USAID).



Теги: Луганская область, презентация, чрезвычайная ситуация, мобильное приложение, ОГА
 
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