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Архив - Наука и технологии

В Славянске стартовал региональный фестиваль "RoboSmart Dn.Ua"

23.06.2021 17:00
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В Славянске стартовал региональный фестиваль "RoboSmart Dn.Ua"

Региональный фестиваль "RoboSmart Dn.Ua" стартовал в Славянске сегодня, 23 июня. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на ДонОГА.
Он проводится с целью содействия инновационному развитию Донецкой области, ускорения внедрения Smart-технологий, а самое главное - популяризации робототехники среди детей и молодежи региона.
"Рад приветствовать вас на очередном региональном фестивале по робототехнике "RoboSmart Dn.Ua". Это фестиваль молодых, креативных, энергичных. Недаром мы его запланировали и проводим накануне Дня молодежи. Наш фестиваль собрал людей, которые нацелены на то, чтобы как можно эффективнее реализовать свой потенциал для собственного благополучия и благосостояния общества в целом ", - поздравил участников с открытием фестиваля первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Мороз.
В рамках фестиваля участники детских команд по робототехнике представят интересные роботизированные проекты, направленные на решение насущных проблем общества. С целью активизации развития региональной сети лабораторий, студий, кружков по робототехнике, привлечение школьников к процессам конструирования и программирования, в онлайновом формате проводятся мастер-классы, в которых могут принять участие потенциальные тренеры и будущие участники кружков по робототехнике.
Жюри определит 1,2,3 места в младшей и старшей лигах. Но подарки, грамоты и кубки получат все команды-участники.



Теги: робот, Славянск, дети, фестиваль
 
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