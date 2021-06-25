Microsoft представила Windows 11

25.06.2021 12:00

Компания Microsoft провела онлайн-мероприятие, посвященное операционной системе Windows. Как и ожидалось, софтверный гигант официально представил Windows 11 – новую версию своей программной платформы, сообщает 24 КАНАЛ.

Директор по продуктам Microsoft Панос Панай рассказал о нововведениях в системе. Он отметил, что разработчики уделили большое внимание упрощению пользовательского интерфейса и другим важным элементам.

Для установки Windows 11 потребуется:

компьютер с 64-разрядным процессором;

4 Гбайт оперативной памяти;

накопитель на 64 Гбайта;

встроенный аппаратный модуль шифрования TPM 2.0.

На совместимые устройства Windows 11 будет доставляться через "Центр обновления Windows", подобно тому, как это происходит с другими обновлениями.

Сроки запуска Windows 11 в ходе презентации объявлены не были.