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Архив - Наука и технологии

Microsoft представила Windows 11

25.06.2021 12:00
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Microsoft представила Windows 11

Компания Microsoft провела онлайн-мероприятие, посвященное операционной системе Windows. Как и ожидалось, софтверный гигант официально представил Windows 11 – новую версию своей программной платформы, сообщает 24 КАНАЛ.
Директор по продуктам Microsoft Панос Панай рассказал о нововведениях в системе. Он отметил, что разработчики уделили большое внимание упрощению пользовательского интерфейса и другим важным элементам.
Для установки Windows 11 потребуется:

  • компьютер с 64-разрядным процессором;
  • 4 Гбайт оперативной памяти;
  • накопитель на 64 Гбайта;
  • встроенный аппаратный модуль шифрования TPM 2.0.

На совместимые устройства Windows 11 будет доставляться через "Центр обновления Windows", подобно тому, как это происходит с другими обновлениями.
Сроки запуска Windows 11 в ходе презентации объявлены не были.



Теги: Microsoft, Windows, презентация
 
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