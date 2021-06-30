В приложение "Дія" добавили электронный COVID-сертификат

30.06.2021 11:00

В Украине началось бета-тестирование "электронных ковидных сертификатов". Об этом вечером во вторник, 29 июня, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Facebook.

По его словам, бета-тест стартует 1 июля, но зарегистрироваться можно уже сейчас. В тестировапнии может принять участие каждый желающий, кто получил две дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины, все тестировщики получат доступ в течение 48 часов.

"Что такое "ковидный" сертификат? Это документ в приложении Дія, подтверждающий ваш статус о вакцинации в Украине, а также на территории ЕС и других стран. Работать он будет, как и любой другой документ в Дії - его подлинность можно будет проверить с помощью QR-кода", - пояснил Федоров.