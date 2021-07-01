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Компания Apple открыла официальное представительство в Украине
01.07.2021 13:00
Компания Apple 30 июня открыла официальный офис в Украине. Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Сегодня Apple официально открыла офис в Украине. Теперь компания будет напрямую ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров", — написал министр.
Он подчеркнул, что открытие офиса Apple усилит имидж Украины на международной арене и в перспективе будет способствовать привлечению новых инвестиций.
Кроме того, добавил он, со вчерашнего дня стала доступной поддержка пользователей Apple на украинском языке. По словам Федорова, совместно с компанией Минцифры планирует запускать новые услуги для украинских пользователей.
Теги: Украина, Apple, представительство
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