Турецкие ученые обнаружили необычный эффект третьей дозы вакцины Sinovac

05.07.2021 17:00

После третьей дозы вакцины Sinovac в организме наблюдается 10-20-кратное увеличение количества антител. Об этом заявил декан медицинского факультета Стамбульского университета профессор Туфан Тюкек в Твиттере, сообщает Укринформ.

«Обнародованы результаты второго этапа исследования эффекта введения 3-й дозы Sіnovac... Результаты достаточно высоки, через 10 дней после вакцинации наблюдается увеличение антител в 10-20 раз», - заявил профессор.