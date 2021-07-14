Ляшко назвал сроки создания украинской COVID-вакцины

14.07.2021 09:00

Ученые из двух институтов Национальной академии наук – Института биохимии и Института биологии клетки – в сентябре 2021 года должны закончить свои исследования по вакцине. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Суспільному".

После исследований учёные представят довакцинный штамм, который может использоваться в производстве вакцин против COVID-19.

Отмечается, что Институты Национальной академии наук получили финансирование из государственного фонда научных исследований.

Также одна коммерческая организация отдельно разрабатывает вакцину в Украине.

Ляшко добавил, что денег частной компании не дали (ранее Степанов обещал выделить 100 – 150 миллионов грн), потому что она не представила нужные доказательства.