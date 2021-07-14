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Архив - Наука и технологии

В НАН спрогнозировали снижение заболеваемости COVID в Украине

14.07.2021 13:00
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В НАН спрогнозировали снижение заболеваемости COVID в Украине

В Украине в ближайшие две недели снизится заболеваемость коронавирусом. Такой прогноз ученых из Национальной академии наук Украины опубликован на сайте НАН, передает Корреспондент.net.
По прогнозам экспертов, в ближайшие две недели заболеваемость коронавирусом в Украине будет падать. Об этом говорят прогнозные вычисления.
В период с 14 по 20 июля количество новых случаев COVID-19 в среднем в сутки будет составлять 464, а в период с 21 по 27 июля заболеваемость станет еще ниже - 442.
"Согласно прогнозным вычислениями (в которых заложено тенденцию увеличения репродуктивного числа), среднее количество новых случаев равна 468 в течение недели 14-20 июля 2021 и 442 - в течение недели 21-27 июля 2021", - говорится в сообщении.
Также ученые полагают, что прирост новых случаев прекратит сокращаться уже через две недели.



Теги: Украина, прогноз, COVID-19
 
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