На МКС произошел инцидент с новым российским модулем

30.07.2021 08:00

29 июля, через некоторое время после стыковки российсколо многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" с Международной космической станцией на МЛМ незапланированно включились двигатели, сообщает LIGA.

В результате инцидента была нарушена ориентация орбитальной станции.

"Двигатели модуля начали работать в 12:45 по восточному времени непреднамеренно и неожиданно, развернув станцию на 45 градусов. Восстановительные работы вернули станцию в нормальное положение, экипажу ничего не угрожает", - говорится в твиттере космического агентства NASA.

Согласно трансляции NASA, для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент проблемами с топливной системой МЛМ.