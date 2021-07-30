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Архив - Наука и технологии

На МКС произошел инцидент с новым российским модулем

30.07.2021 08:00
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На МКС произошел инцидент с новым российским модулем

29 июля, через некоторое время после стыковки российсколо многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" с Международной космической станцией на МЛМ незапланированно включились двигатели, сообщает LIGA.
В результате инцидента была нарушена ориентация орбитальной станции.
"Двигатели модуля начали работать в 12:45 по восточному времени непреднамеренно и неожиданно, развернув станцию на 45 градусов. Восстановительные работы вернули станцию в нормальное положение, экипажу ничего не угрожает", - говорится в твиттере космического агентства NASA.
Согласно трансляции NASA, для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент проблемами с топливной системой МЛМ.



Теги: Россия, МКС, инцидент, модуль
 
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