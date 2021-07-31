В Минздраве оценили коллективный COVID-иммунитет украинцев

31.07.2021 10:00

Как минимум 40% украинцев являются обладателями антител к коронавирусу. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром общественного здоровья Минздрава Украины.

"По состоянию на июнь-июль 2021 года у 40,5% участников исследования выявили определяемые антитела класса IgG к одному из белков коронавируса SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеина). По предварительной статистической оценке, если этот показатель экстраполировать на все население Украины, то он, вероятно, будет в пределах от 39,3% до 41,7%", - сказано в сообщении.

В ЦОЗ отметили, что количество имеющих антитела украинцев может быть еще больше. В сентябре исследователи планируют представить более полный отчет, в котором учтут дополнительные факторы.

Сбор данных для исследования продолжался с 7 июня по 9 июля 2021 года. Во всех регионах Украины работали 54 мобильные бригады, которые проводили забор крови и опрашивали украинцев об их опыте заболевания COVID-19. Всего отобрали образцы крови 6 тыс. 398 здоровых взрослых людей, выбранных случайным образом.