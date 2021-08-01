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Архив - Наука и технологии

Британские ученые разработали сценарии "эволюции" коронавируса

01.08.2021 17:00
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Британские ученые разработали сценарии "эволюции" коронавируса

Британские исследователи разработали возможные сценарии дальнейших мутаций коронавируса, один из которых предполагает, что смертность нового потенциального штамма составит 35 процентов. Об этом говорится в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE), пишет РБК.
В документе перечислены следующие сценарии:

  • появление варианта SARS-CoV-2, который приведет к большему числу случаев тяжелого течения заболевания и более высокой смертности среди заразившихся;
  • появление вариантов, которые будут устойчивы к препаратам и вакцинам против коронавируса;
  • появление вариантов вируса с более низким уровнем угрозы, которые будут быстрее передаваться от человека к человеку, то есть COVID-19 станет эндемическим заболеванием.

Первый вариант эксперты считают "реально возможным". Чтобы его избежать, необходимо введение дополнительных доз вакцины, а также сведение к минимуму риска передачи коронавируса и ввоза новых вариантов из-за рубежа.
Второй вариант развития событий также вероятен, поэтому нужно усовершенствовать вакцины.
Последний сценарий маловероятен в ближайшем будущем, но возможен в долгосрочной перспективе, полагают ученые.



Теги: исследования, мутация, COVID-19
 
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