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В Кабмине анонсировали международный цифровой COVID-сертификат в "Дії"

20.08.2021 12:00
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В Кабмине анонсировали международный цифровой COVID-сертификат в "Дії"

Через несколько дней украинцы смогут путешествовать с цифровыми COVID-сертификатами в мобильном приложении "Дія". Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.
"Сегодня, в 10 утра, мы присоединились к Европейскому Союзу технически после того, как было опубликовано решение. И после того, как Play Market (Android) и App Store (IOS) обновят версию мобильного приложения "Дія", украинцы смогут установить "Дію", сгенерировать COVID-сертификат и путешествовать в европейские страны", - сообщил Федоров.
В обновленной версии приложения нужно будет нажать "Услуги" выбрать пункт "COVID-сертификаты" и нажать "Получить сертификат". Далее с помощью "Дія.Підпису" необходимо подписать запрос на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в "Дію".
В "Дії" будут доступны два сертификата: внутренний и международный для возможности путешествий в страны Европейского Союза. Министр уточнил, что в международном COVID-сертификате больше медицинской информации.
Также Федоров сообщил, что через несколько дней можно будет сгенерировать COVID-сертификат и на портале "Дія".
В случае возникновения проблем с загрузкой цифрового COVID-сертификата можно обратиться в поддержку Минцифры или к семейному врачу.



Теги: сертификат, Кабмин, COVID-19, Дия
 
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