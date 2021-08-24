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Google выпустил дудл ко Дню Независимости Украины

24.08.2021 09:00
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Google выпустил дудл ко Дню Независимости Украины

Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом. На стартовой странице поисковика появилось изображение козацкого судна с украинские гербом. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В дудле использованы оттенки желтого и синего. Если нажать на него, открывается страница с информацией о Дне Независимости Украины.
Дудлы Google - это изображения, которые поисковик помещает на место своего стандартного логотипа в честь какого-либо события, праздника или годовщины. Компания начала использовать их в 1998 году. С тех пор дудлов набралось уже несколько тысяч. Они могут быть локальными - когда дудл виден только пользователям из определенной страны или стран.



Теги: Украина, Google, День Независимости, дудл
 
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