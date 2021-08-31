ГПСУ начала электронную проверку COVID-сертификатов

31.08.2021 15:00

Государственная пограничная служба Украины начала применять электронную проверку COVID-сертификатов, подтверждающих вакцинацию граждан, отрицательный результат тестирования или выздоровление от болезни, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Это стало возможным благодаря совместной работе Министерства здравоохранения, Министерства цифровой трансформации, Министерства внутренних дел и Госпогранслужбы во исполнение решений Правительства Украины.

Пограничники получили электронные устройства с программным обеспечением «SafeBorder». Они позволяют просканировать QR-код предоставленного гражданами сертификата и получить на экране статус подтверждения документа.

На сегодня к доверительной сети цифровых COVID-сертификатов подключены почти 40 стран, среди которых страны - члены ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, а также страны, которые не являются членами ЕС: Украина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Сан-Марино, Швейцария, Ватикан, Южная Македония, Турция.

Следует отметить, что проверка COVID сертификатов выданных в странах, не подключены к данной сети осуществляется визуально и с помощью технических средств пограничного контроля для изучения признаков возможных подделок.