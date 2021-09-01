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Архив - Наука и технологии

Microsoft объявила дату релиза Windows 11

01.09.2021 13:00
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Microsoft объявила дату релиза Windows 11

Операционная система Windows 11 выйдет 5 октября 2021 года. Дату выхода релиза Microsoft сообщила в своем корпоративном блоге, передает LIGA.
Процесс бесплатного обновления до Windows 11 начнется 5 октября и будет проходить в несколько этапов. Сначала обновление будет доступно для новых устройств, которые отвечают всем необходимым требованиям. Затем со временем обновление будет распространяться на устройства, уже находящиеся на рынке, на основе интеллектуальных моделей, которые учитывают соответствие аппаратного обеспечения всем требованиям, показателям надежности, возрасту устройства и другим факторам, влияющим на процесс обновления.
11 ключевых особенностей Windows 11:

  1. Новый дизайн и звуки.
  2. Меню Пуск в центре экрана. Теперь Пуск использует возможности облака и Microsoft 365 для отображения последних файлов независимо от того, на каком устройстве их просматривали.
  3. Snap Layouts, Snap Groups и Desktops обеспечивают более эффективную мультизадачность и оптимизацию пространства экрана.
  4. Чат Microsoft Teams интегрирован в Панель задач.
  5. Виджеты и новая персонализированная новостная лента на базе ИИ.
  6. Windows 11 — это лучшая Windows для геймеров. Она раскроет весь потенциал устройства благодаря таким технологиям, как DirectX12 Ultimate, DirectStorage и Auto HDR. А Xbox Game Pass for PC или Ultimate дает доступ к более чем сотне игр для ПК с Windows 11.
  7. В Windows 11 появится новый Microsoft Store с переработанным дизайном, благодаря которому будет проще находить приложения, игры, фильмы и сериалы в одном проверенном источнике. Microsoft ждет продолжения внедрения Android-приложений в Windows 11 и Microsoft Store благодаря сотрудничеству с Amazon и Intel; компания начнет тестирование для участников программы Windows Insiders в ближайшие месяцы.
  8. Windows 11 — самая инклюзивная версия ОС Windows с новыми улучшенными специальными возможностями для людей с особыми потребностями.
  9. Windows 11 открывает новые возможности для разработчиков и креаторов. Теперь еще больше разработчиков и независимых поставщиков программного обеспечения (ISV) смогут размещать свои приложения в Microsoft Store. Созданы новые инструменты для девелоперов, помогающие упростить разработку нативных и веб-приложений, а также обновлять внешний вид и интерфейс приложений.
  10. Windows 11 оптимизирована для скорости, производительности и улучшенных возможностей цифрового пера, сенсорного и голосового ввода.
  11. Windows 11 — операционная система для гибридной работы, адаптирующаяся под особенности и потребности вашей работы и с безопасностью, положенной в основу. Коммерческие заказчики также могут протестировать Windows 11 в предварительной версии уже сегодня в Azure Virtual Desktop или после открытия общего доступа и в новой Windows 365.


Теги: Microsoft, Windows, релиз, анонс
 
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