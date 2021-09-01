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В Мариуполе ввели скидку на проезд в маршрутках для учащихся
01.09.2021 11:00
С 1 сентября в маршрутных такси Мариуполя начинает действовать 50% скидка на проезд для школьников и студентов дневной формы обучения. Ученики смогут ездить за полцены в будни с 07:00 до 16:00. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Как информирует департамент транспорта и связи, скидка предоставляется при предъявлении ученического/студенческого билета. При этом в выходные дни, на период каникул, а также в случае дистанционного обучения она действовать не будет.
В маршрутках, где будет действовать скидка, разместят информацию о наличии права льготного проезда для школьников и студентов.
Теги: школьник, студент, Мариуполь, льгота, маршрутка
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