Ракета украинского бизнесмена взорвалась во время первого запуска (ВИДЕО)

03.09.2021 08:00

Ракета-носитель Alpha американской компании Firefly Aerospace украинского предпринимателя Макса Полякова взорвалась в ходе первого тестового запуска с базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии. Об этом сообщается на странице Falcon 9 Block 5 в Twitter.

"Компания Firefly Aerospace столкнулась с аномалией на этапе своей первой попытки орбитального запуска. Космос – это тяжело", – говорится в тексте сообщения.

Судя по обнародованному видео, ракета-носитель успешно стартовала, но примерно через две с половиной минуты после старта она взорвалась. Подробности и причины инцидента пока не раскрываются.

Alpha должна была доставить на низкую околоземную орбиту двигательную установку SETS, аппарат для сбора и утилизации космического мусора и рисунки победителей детского конкурса. Первая миссия получила название DREAM или FLTA001.

В будущем Firefly Aerospace планирует на коммерческой основе при помощи своих ракет выводить на орбиты высотой 300 км и 500 км грузы весом до тонны и 630 кг соответственно.

Firefly Aerospace (ранее – Firefly Space Systems) – частное аэрокосмическое предприятие, со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), которое разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. В 2017 году компанию купил украинский предприниматель Максим Поляков. Он перезапустил ее под новым названием Firefly Aerospace. В Днепре Firefly Aerospace имеет собственный R&D-центр.