Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Создана интерактивная карта экологических проблем Донбасса11:00
- ВОЗ "заморозила" процесс одобрения вакцины Спутник V16:00
- ПЦУ запустила собственное мобильное приложение (ВИДЕО)17:00
- Харьковская фармкомпания будет производить китайскую вакцину CoronaVac16:00
- В Минцифры анонсировали новые услуги в "Дії"16:00
- Смартфоны Xiaomi перестали работать в Крыму17:00
- Украинец получил Шнобелевскую премию по экономике17:00
- Ракета украинского бизнесмена взорвалась во время первого запуска (ВИДЕО)08:00
- Microsoft объявила дату релиза Windows 1113:00
- В Мариуполе ввели скидку на проезд в маршрутках для учащихся11:00
ПЦУ запустила собственное мобильное приложение (ВИДЕО)
15.09.2021 17:00
ПЦУ презентовала мобильное приложение "Моя церковь". Его можно загрузить в Google Play, сообщает 5 канал.
Сейчас в приложении доступны пять разделов:
- карта храмов (на момент запуска база насчитывает около 5000 храмов ПЦУ);
- календарь церковных праздников и важных событий;
- молитвы;
- новости из жизни церкви;
- личный кабинет, где пользователи могут не только персонализировать приложение, но и пообщаться на темы духовной жизни через онлайн-чат со священником.
Кроме того, приложение предлагает слушать богослужения онлайн.
Теги: приложение, УПЦ, Google Play
Читайте также:
- Свыше 600 человек проследовали через гумкоридор в Еленовке 20 сентября14:00
- Три человека погибли в ДТП с автобусом Горловка-Белгород12:00
- Завтра часть оккупированного Донецка останется без воды11:00
- В оккупированном Луганске учащихся пяти школ отправили на удаленку09:00
- На Донбассе зафиксировано пять нарушений "тишины", ранен военнослужащий ВСУ08:00
- В ОРЛО призывают "запасников" на очередные "военные сборы"16:00
- В Донецкой области зафиксировали землетрясение15:00
- В Воронежской области попал в ДТП автобус Белгород-Донецк11:00
- За сутки в ООС восемь обстрелов, ранен боец ВСУ09:00
- В РФ назвали число жителей ОРДЛО, проголосовавших на выборах Госдумы08:00
- Шахтер - Динамо: анонс и прогноз матча за Суперкубок Украины17:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Украина переходит в "желтую" зону карантина15:00
- Свыше 600 человек проследовали через гумкоридор в Еленовке 20 сентября14:00
- "Ощадбанк" вызвал на идентификацию владельцев "неподвижных" вкладов13:00
- Три человека погибли в ДТП с автобусом Горловка-Белгород12:00
- Завтра часть оккупированного Донецка останется без воды11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 сентября10:00
- В оккупированном Луганске учащихся пяти школ отправили на удаленку09:00
- На Донбассе зафиксировано пять нарушений "тишины", ранен военнослужащий ВСУ08:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- Жителей ОРДЛО и Крыма предупредили о новой тактике спецслужб РФ
- В ОРДЛО устроили "паспортно-выборный конвейер"
- В Донецкой области зафиксировали землетрясение
- В Воронежской области попал в ДТП автобус Белгород-Донецк
- В РФ назвали число жителей ОРДЛО, проголосовавших на выборах Госдумы
- Три человека погибли в ДТП с автобусом Горловка-Белгород
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября
- В ОРЛО призывают "запасников" на очередные "военные сборы"
- Завтра часть оккупированного Донецка останется без воды
- "Ощадбанк" вызвал на идентификацию владельцев "неподвижных" вкладов