Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

ПЦУ запустила собственное мобильное приложение (ВИДЕО)

15.09.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ПЦУ запустила собственное мобильное приложение (ВИДЕО)

ПЦУ презентовала мобильное приложение "Моя церковь". Его можно загрузить в Google Play, сообщает 5 канал.
Сейчас в приложении доступны пять разделов:

  • карта храмов (на момент запуска база насчитывает около 5000 храмов ПЦУ);
  • календарь церковных праздников и важных событий;
  • молитвы;
  • новости из жизни церкви;
  • личный кабинет, где пользователи могут не только персонализировать приложение, но и пообщаться на темы духовной жизни через онлайн-чат со священником.

Кроме того, приложение предлагает слушать богослужения онлайн.



Теги: приложение, УПЦ, Google Play
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх