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ВОЗ "заморозила" процесс одобрения вакцины Спутник V
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса Спутник V. Об этом сказал помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жарбас Барбоса, сообщает ТАСС в четверг, 16 сентября.
"Что касается одобрения вакцины Спутник V, то этот процесс был приостановлен, так как во время инспекции одной из фабрик, где производится вакцина, было обнаружено, что эта фабрика не соответствует новой практике производства", – заявил Барбоса.
Он также отметил, что процесс одобрения приостановлен до тех пор, пока производители российской вакцины не примут необходимые меры и не проведут новую проверку.
Отметим, что Россия зарегистрировала вакцину Спутник V 11 августа 2020 года. Заявка на одобрение российского препарата была передана в ВОЗ в конце января текущего года. Сроки ее регистрации до сих пор неизвестны.
Теги: Россия, вакцина, ВОЗ
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