Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

ВОЗ "заморозила" процесс одобрения вакцины Спутник V

16.09.2021 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ВОЗ "заморозила" процесс одобрения вакцины Спутник V

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса Спутник V. Об этом сказал помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жарбас Барбоса, сообщает ТАСС в четверг, 16 сентября.
"Что касается одобрения вакцины Спутник V, то этот процесс был приостановлен, так как во время инспекции одной из фабрик, где производится вакцина, было обнаружено, что эта фабрика не соответствует новой практике производства", – заявил Барбоса.
Он также отметил, что процесс одобрения приостановлен до тех пор, пока производители российской вакцины не примут необходимые меры и не проведут новую проверку.
Отметим, что Россия зарегистрировала вакцину Спутник V 11 августа 2020 года. Заявка на одобрение российского препарата была передана в ВОЗ в конце января текущего года. Сроки ее регистрации до сих пор неизвестны.



Теги: Россия, вакцина, ВОЗ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх