Все рубрики раздела
- Создана интерактивная карта экологических проблем Донбасса11:00
- ВОЗ "заморозила" процесс одобрения вакцины Спутник V16:00
- ПЦУ запустила собственное мобильное приложение (ВИДЕО)17:00
- Харьковская фармкомпания будет производить китайскую вакцину CoronaVac16:00
- В Минцифры анонсировали новые услуги в "Дії"16:00
- Смартфоны Xiaomi перестали работать в Крыму17:00
- Украинец получил Шнобелевскую премию по экономике17:00
- Ракета украинского бизнесмена взорвалась во время первого запуска (ВИДЕО)08:00
- Microsoft объявила дату релиза Windows 1113:00
- В Мариуполе ввели скидку на проезд в маршрутках для учащихся11:00
Создана интерактивная карта экологических проблем Донбасса
В Украине запустили новую карту "Схід Ekomap", которая посвящена актуальному состоянию окружающей среды Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Восточный Вариант.
Проект является не только информационным, но и коммуникационным, ведь каждый человек сможет проинформировать о проблеме в своей местности, добавив соответствующую точку на карте. Это поможет определить горизонт экологических проблем Донбасса, чтобы начать их исправлять.
Проект разработан общественной организацией "Криголам" при поддержке Министерства иностранных дел Чешской Республики в рамках Transition Promotion Program.
"Первый шаг к решению проблемы - понимание ее масштабности. Проект "Схід Ekomap" стремится начать диалог о решении экологических проблем путем сбора данных и помощи тем, кто работает с вопросами экологии Донбасса. Местное население сможет активно к этому приобщаться и обозначать точки проблем (мусорные свалки, вырубка лесов, проседание грунта и другие) в своем регионе ", - говорят основатели общественной организации "Криголам".
Контакты для связи:
[email protected]
+38 (093) -33-33-494
Теги: Донбасс, Интернет, карта, экология
- В феврале Украину отключат от Интернета
- На клиентов Приватбанка снова начали охоту мошенники
- 30-летний отец четыре года насиловал своего ребёнка перед камерами
- ЖЕНИТЬСЯ, РЕГИСТРИРОВАТЬ ДЕТЕЙ И ПОЛУЧАТЬ НА НИХ ДЕНЬГИ В УКРАИНЕ СКОРО МОЖНО БУДЕТ ON-LINE
- Google "поселила" на картах панорамные снимки арен Евро-2012
- На сайте Минобороны Украины появилась интерактивная карта заминированных территорий
- Свыше 600 человек проследовали через гумкоридор в Еленовке 20 сентября14:00
- Три человека погибли в ДТП с автобусом Горловка-Белгород12:00
- Завтра часть оккупированного Донецка останется без воды11:00
- В оккупированном Луганске учащихся пяти школ отправили на удаленку09:00
- На Донбассе зафиксировано пять нарушений "тишины", ранен военнослужащий ВСУ08:00
- В ОРЛО призывают "запасников" на очередные "военные сборы"16:00
- В Донецкой области зафиксировали землетрясение15:00
- В Воронежской области попал в ДТП автобус Белгород-Донецк11:00
- За сутки в ООС восемь обстрелов, ранен боец ВСУ09:00
- В РФ назвали число жителей ОРДЛО, проголосовавших на выборах Госдумы08:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Украина переходит в "желтую" зону карантина15:00
- Свыше 600 человек проследовали через гумкоридор в Еленовке 20 сентября14:00
- "Ощадбанк" вызвал на идентификацию владельцев "неподвижных" вкладов13:00
- Три человека погибли в ДТП с автобусом Горловка-Белгород12:00
- Завтра часть оккупированного Донецка останется без воды11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 сентября10:00
- В оккупированном Луганске учащихся пяти школ отправили на удаленку09:00
- На Донбассе зафиксировано пять нарушений "тишины", ранен военнослужащий ВСУ08:00
- КМУ продлил адаптивный карантин до конца года17:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- Жителей ОРДЛО и Крыма предупредили о новой тактике спецслужб РФ
- В ОРДЛО устроили "паспортно-выборный конвейер"
- В Воронежской области попал в ДТП автобус Белгород-Донецк
- СНБО готовит санкции к участникам выборов в Госдуму РФ в ОРДЛО и Крыму
- В Донецкой области зафиксировали землетрясение
- В РФ назвали число жителей ОРДЛО, проголосовавших на выборах Госдумы
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября
- В ОРЛО призывают "запасников" на очередные "военные сборы"
- Социологи выяснили у жителей Украины главные причины отказа от вакцинации
- КМУ продлил адаптивный карантин до конца года