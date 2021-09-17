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Создана интерактивная карта экологических проблем Донбасса

17.09.2021 11:00
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Создана интерактивная карта экологических проблем Донбасса

В Украине запустили новую карту "Схід Ekomap", которая посвящена актуальному состоянию окружающей среды Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Восточный Вариант.
Проект является не только информационным, но и коммуникационным, ведь каждый человек сможет проинформировать о проблеме в своей местности, добавив соответствующую точку на карте. Это поможет определить горизонт экологических проблем Донбасса, чтобы начать их исправлять.
Проект разработан общественной организацией "Криголам" при поддержке Министерства иностранных дел Чешской Республики в рамках Transition Promotion Program.
"Первый шаг к решению проблемы - понимание ее масштабности. Проект "Схід Ekomap" стремится начать диалог о решении экологических проблем путем сбора данных и помощи тем, кто работает с вопросами экологии Донбасса. Местное население сможет активно к этому приобщаться и обозначать точки проблем (мусорные свалки, вырубка лесов, проседание грунта и другие) в своем регионе ", - говорят основатели общественной организации "Криголам".
Контакты для связи:
[email protected]
+38 (093) -33-33-494



Теги: Донбасс, Интернет, карта, экология
 
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