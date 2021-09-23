Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Северодонецке заработал SMS-вызов скорой помощи

23.09.2021 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Северодонецке заработал SMS-вызов скорой помощи

Луганский региональный центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщил о возможности вызова скорой помощи при помощи текстового сообщения, передает Сайт города Северодонецка.
Воспользоваться услугой могут люди с постоянными или временными недостатками слуха или речи, нуждающиеся в оказании экстренной медицинской помощи, или если они стали свидетелями неотложного состояния другого человека. Такая возможность предоставляется в случае, если рядом нет человека, который может осуществить голосовой вызов экстренной медицинской помощи по телефонам 103 или 112.
Текстовое сообщение можно отправить по номеру +380501031776.
Сообщение может быть отправлено с помощью функции SMS-сообщений телефона или смартфона, а также через программы-мессенджеры смартфонов - Telegram, Viber или WhatsApp.
Для того, чтобы к вам прибыла бригада экстренной медицинской помощи, нужно написать точный адрес местонахождения человека, нуждающегося в экстренной медицинской помощи. Пример такого сообщения приведен ниже:
"Нужна скорая! Луганская обл., г. Северодонецк, ул. Б. Лищины, д. 15, кв. 5. Код подъезда 123".
Желательно, но не обязательно, указать ФИО больного (пострадавшего), возраст (примерный возраст) и причину обращения.
Если вызов осуществляется на улицу, публичное место и т.д., необходимо в сообщении указать общеизвестные ориентиры места происшествия, например:
"Нужна скорая! Луганская обл., г. Северодонецк, пр-т Химиков, д.30 у входа магазина АТБ, человек потерял сознание".
"Всем текстовым обращением за экстренной медицинской помощью мы предоставляем высокий приоритет и будем стараться прибыть на место происшествия быстрее", - пообещали медики.



Теги: Донбасс, скорая помощь, sms
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх