С 1 октября Украина полностью перейдет на электронные больничные

29.09.2021 17:00

С 1 октября в Украине все больничные будут оформлять в электронном формате. Врач должен будет внести данные в электронную систему здравоохранения. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Отметим, что систему обещали полноценно запустить еще с 1 сентября, но из-за того, что не все больницы успевали, дату перенесли на 1 октября.

В целом система электронных больничных заработала в тестовом режиме с 1 июня 2021 года. Но к началу осени из 3 тысяч заведений в электронной системе могли работать только 2,2 тысячи.

По состоянию на 27 сентября, по словам Радуцкого, 137 тысяч медицинских работников прошли онлайн-обучение, а 2,9 тысячи медучреждений уже оформляют электронный больничные. Кроме того, с начала работы системы оформили почти 1 млн медицинских заключений о нетрудоспособности.

"Сейчас только 100 больниц пока что не смогли настроиться на работу в новых условиях, но до 1 октября есть время, чтобы подключить эти заведения к электронной системе", — заявил Радуцкий.