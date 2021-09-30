Главная / Новости / Наука и технологии / Сегодня владельцы устаревших устройств могут лишиться доступа ко многим сайтам
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Сегодня владельцы устаревших устройств могут лишиться доступа ко многим сайтам17:00
- С 1 октября Украина полностью перейдет на электронные больничные17:00
- На портале Дія появилась фунцкция печати COVID-сертификатов15:00
- В Северодонецке заработал SMS-вызов скорой помощи13:00
- Создана интерактивная карта экологических проблем Донбасса11:00
- ВОЗ "заморозила" процесс одобрения вакцины Спутник V16:00
- ПЦУ запустила собственное мобильное приложение (ВИДЕО)17:00
- Харьковская фармкомпания будет производить китайскую вакцину CoronaVac16:00
- В Минцифры анонсировали новые услуги в "Дії"16:00
- Смартфоны Xiaomi перестали работать в Крыму17:00
Сегодня владельцы устаревших устройств могут лишиться доступа ко многим сайтам
30.09.2021 17:00
В четверг в 14:01:15 по Гринвичу истекает срок действия корневого сертификата IdenTrust DST Root CA X3 от центра Let"s Encrypt, предоставляющего бесплатные криптографические сертификаты для 250 млн доменных имен. Новый промежуточный сертификат под названием ISRG Root X1 не поддерживается операционными системами предыдущих поколений, сообщает Фокус.
Таким образом пользователи многих моделей смартфонов, планшетов и ПК не смогут открыть большое количество сайтов. Предполагается, что доступ к потоковым сервисам, таким как Netflix, электронной почте и онлайн-банкингу, так же будет потерян.
Проблема коснется таких устройств:
- iPhone и iPad с версией iOS 9 или старше, например, iPhone 5;
- ноутбуки MacBook с macOS 10.12.0 и старше;
- cмартфоны на базе и Android 2.3.6 и старше;
- ПК с Windows XP Service Pack 2, Ubuntu старше 16.04, Debian 8, Java 8 старше версии 8u141, Java 7 старше 7u151, NSS старше 3.26.
- старые модели смарт-телевизоров и устройств Интернета вещей (IoT);
- PlayStation 3 и PlayStation 4 с версией прошивки старше 5.00;
- Nintendo 3DS.
Пользователи старых дистрибутивов могут решить проблему такими способами:
- Вручную удалить корневой сертификат IdenTrust DST Root CA X3 и установить самостоятельный корневой сертификат ISRG Root X1 (не перекрестно-подписанный).
- При запуске команд openssl verify и s_client указывать опцию "--trusted_first".
- Использовать на сервере сертификат, заверенный полноценным сертификатом SRG Root X1, который предоставляет Let's Encrypt — в этом случае потеряется совместимость со старыми Android-клиентами.
Теги: Интернет, гаджет, обновление, проблема, сертификат
- В ОРДЛО возвращают комендантский час13:00
- На Донбассе за сутки 13 обстрелов, есть погибший и раненый10:00
- На Донбассе ЮНИСЕФ предлагает гранты для молодежных инновационных проектов13:00
- Стали известны итоги очередного заседания ТКГ по Донбассу12:00
- С 8 по 10 октября вся "ЛНР" останется без электроэнергии11:00
- В ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для пропуска гумконвоя ООН10:00
- Оккупированная Ясиноватая осталась без воды16:00
- СБУ завершила расследование по "делу Семенченко"13:00
- "Госбанк ЛНР" увеличил сумму кредита для бюджетников12:00
- Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе11:00
- В ОРДЛО возвращают комендантский час13:00
- Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 октября11:00
- На Донбассе за сутки 13 обстрелов, есть погибший и раненый10:00
- Луганская Заря потерпела второе поражение в Лиге Конференций (ВИДЕО)09:00
- Фракция "Слуга народа" начала процедуру увольнения Разумкова08:00
- Сегодня владельцы устаревших устройств могут лишиться доступа ко многим сайтам17:00
- Кабмин, Нафтогаз и местные власти подписали тарифный меморандум16:00
- Заря - Рома: прогноз букмекеров на матч Лиги конференций15:00
- В России назвали число привитых от коронавируса14:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- СБУ завершила расследование по "делу Семенченко"
- Стали известны итоги очередного заседания ТКГ по Донбассу
- В ОРДО предложили жителям бесплатное COVID-тестирование
- С 8 по 10 октября вся "ЛНР" останется без электроэнергии
- В "ДНР" назвали количество вакцинированных от коронавируса
- Пожар на шахте им. Засядько не могут потушить пятые сутки
- Оккупированная Ясиноватая осталась без воды
- Сегодня владельцы устаревших устройств могут лишиться доступа ко многим сайтам
- В центре Мариуполя установили часы с курантами
- В ТКГ началась работа в профильных подгруппах