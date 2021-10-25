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В Минцифры анонсировали открытие тестовой зоны 5G в Киеве
28 октября в Киеве откроют тестовую зону технологии 5G - 5G Lab. Это совместный проект Минцифры, Vodafone Украина, Huawei Ukraine и UNIT.City. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
"Лаборатория находится на базе технологического парка UNIT.City и доступна круглосуточно по предварительной записи как резидентам технопарка, так и всем желающим.
Во время мероприятия преимущества использования высокоскоростных технологий 5G на примере собственных разработок покажут компании GlobalLogic и Sensorama.
Мероприятие состоится в соответствии со всеми карантинными ограничениями, определенными Минздравом. Участники должны иметь действительные COVID-сертификаты или ПЦР-тесты", - говорится в сообщении.
Открытие запланировано на 15:30.
Теги: Киев, зона, 5G, анонс
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