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В Сети появилась фейковая "Дія"

26.10.2021 09:00
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В Сети появилась фейковая "Дія"

В фейковом Telegram-канале Дія предлагают поддельное приложение для Android с возможностью редактирования данных, сообщает НВ.
Благодаря этому несовершеннолетние могут указывать в нем какой угодно возраст, чтобы покупать себе сигареты и алкоголь. Кроме того, приложение содержит также поддельный «зеленый» Covid-сертификат, свидетельствующий о якобы прохождении полного курса вакцинации. Приобрести данное приложение предлагают за 120 гривен.
Киберполиция уже расследует обстоятельства появления лже-"Дії". Точное число граждан, которые успели воспользоваться незаконным сервисом, пока неизвестно.



Теги: подделка, приложение, Дия
 
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