В Сети появилась фейковая "Дія"

26.10.2021 09:00

В фейковом Telegram-канале Дія предлагают поддельное приложение для Android с возможностью редактирования данных, сообщает НВ.

Благодаря этому несовершеннолетние могут указывать в нем какой угодно возраст, чтобы покупать себе сигареты и алкоголь. Кроме того, приложение содержит также поддельный «зеленый» Covid-сертификат, свидетельствующий о якобы прохождении полного курса вакцинации. Приобрести данное приложение предлагают за 120 гривен.

Киберполиция уже расследует обстоятельства появления лже-"Дії". Точное число граждан, которые успели воспользоваться незаконным сервисом, пока неизвестно.