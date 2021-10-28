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В Украине пройдут клинические испытания двух новых COVID-вакцин
28.10.2021 17:00
Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение клинических испытаний двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин от коронавируса. Запрос на испытания подала корпорация Sanofi, чья штаб-квартира расположена в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий приказ Минздрава.
Согласно приказу министерства, в Украине будут проводить модифицированное двойное слепое исследование моновалентной и бивалентной вакцин, предназначенные для защиты от коронавируса взрослых в возрасте 18 лет и старше.
Где будет проходить исследование:
- "Центр семейной медицины плюс" (Киев);
- "Эдельвейс Медикс" (Киев);
- "Медбуд-Клиник" (Киев);
- Медицинский центр "Салютем" (Винница);
- Медицинская клиника "Благомед" (Киев).
Теги: Киев, Винница, вакцина, испытания, COVID-19
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