В Украине пройдут клинические испытания двух новых COVID-вакцин

28.10.2021 17:00

Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение клинических испытаний двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин от коронавируса. Запрос на испытания подала корпорация Sanofi, чья штаб-квартира расположена в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий приказ Минздрава.

Согласно приказу министерства, в Украине будут проводить модифицированное двойное слепое исследование моновалентной и бивалентной вакцин, предназначенные для защиты от коронавируса взрослых в возрасте 18 лет и старше.

Где будет проходить исследование: