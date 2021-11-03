Львовские ученые изобрели пероральную COVID-вакцину

03.11.2021 09:00

Украинские ученые из львовского Института биологии клеток изобрели пероральную вакцину от коронавируса, которая может использоваться в виде таблетки, спрея или микстуры. Вакцина проходит испытания в лаборатории Гданьска (Польша). Об этом сообщает телеканал Украина-24.

Отмечается, что полученный львовскими учеными препарат выращен не на белковой основе, а на дрожжах. На данный момент аналогов украинскому проекту в мире не существует.

Также львовский Институт биологии клеток уже создал и инъекционную вакцину на основе очищенных вирусовых белков. Уже начались клинические испытания вакцины на мышах.