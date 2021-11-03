Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- ВОЗ одобрила индийскую COVID-вакцину11:00
- Львовские ученые изобрели пероральную COVID-вакцину09:00
- В Австралии разработали COVID-вакцину в виде пластыря13:00
- Минцифры упростило получение COVID-сертификата в "Дії"15:00
- В Украине пройдут клинические испытания двух новых COVID-вакцин17:00
- В Сети появилась фейковая "Дія"09:00
- В Минцифры анонсировали открытие тестовой зоны 5G в Киеве17:00
- В России заявили о создании прибора для защиты от коронавируса14:00
- В Facebook произошел крупнейший в истории сбой08:00
- Сегодня владельцы устаревших устройств могут лишиться доступа ко многим сайтам17:00
Львовские ученые изобрели пероральную COVID-вакцину
03.11.2021 09:00
Украинские ученые из львовского Института биологии клеток изобрели пероральную вакцину от коронавируса, которая может использоваться в виде таблетки, спрея или микстуры. Вакцина проходит испытания в лаборатории Гданьска (Польша). Об этом сообщает телеканал Украина-24.
Отмечается, что полученный львовскими учеными препарат выращен не на белковой основе, а на дрожжах. На данный момент аналогов украинскому проекту в мире не существует.
Также львовский Институт биологии клеток уже создал и инъекционную вакцину на основе очищенных вирусовых белков. Уже начались клинические испытания вакцины на мышах.
Теги: Львов, вакцина, испытания
Читайте также:
- Комиссия открещивается от того, что вакцина является причиной смерти ребенка
- На праздник шоколада во Львове приедет Робертино Лоретти
- "Ты – чемпион": 150 претендентов на приз в миллион
- Во Львове маршрутка врезалась в трамвай
- "Шахтер" второй раз за неделю разобрался с "Ворсклой"
- Минздрав рапортует, что поставил вакцину от туберкулеза во все регионы Украины
- В Северодонецке СБУ предотвратила условный "теракт" на "Азоте"11:00
- Боевики ОРДЛО обстреляли КПВВ Золотое09:00
- В Славянске ввели почасовой график подачи воды15:00
- На Донетчине задержали пособницу боевиков ОРДЛО09:00
- В "ДНР" анонсировали повышение зарплат и пенсий с 1 января 2022 года17:00
- На Донетчине уже 19 громад обзавелись "шерифами"16:00
- В ЛугОГА показали новый дом для переселенцев в Рубежном (ВИДЕО)13:00
- Прифронтовую Авдеевку посетила военная делегация из Швеции12:00
- В МинВОТ рассказали о ходе вакцинации жителей ОРДЛО и Крыма11:00
- Названо число абитуриентов из ОРДЛО и Крыма, поступивших в украинские вузы16:00
- Минкульт внес юмориста Максима Галкина в "черный список"17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 ноября15:00
- "Заря" одержала вторую победу в Лиге Конференций (ВИДЕО)13:00
- В Северодонецке СБУ предотвратила условный "теракт" на "Азоте"11:00
- Боевики ОРДЛО обстреляли КПВВ Золотое09:00
- Путин прилетел в аннексированный Крым18:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- В Славянске ввели почасовой график подачи воды15:00
- Реал минимально обыграл Шахтер (ВИДЕО)13:00
- ВОЗ одобрила индийскую COVID-вакцину11:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- В "ДНР" анонсировали повышение зарплат и пенсий с 1 января 2022 года
- На Донетчине задержали пособницу боевиков ОРДЛО
- Названо число абитуриентов из ОРДЛО и Крыма, поступивших в украинские вузы
- В Славянске ввели почасовой график подачи воды
- В МинВОТ рассказали о ходе вакцинации жителей ОРДЛО и Крыма
- Путин прилетел в аннексированный Крым
- На Донбассе погиб украинский воин
- В ЛугОГА показали новый дом для переселенцев в Рубежном (ВИДЕО)
- На Донетчине уже 19 громад обзавелись "шерифами"
- Рада отправила в отставку пять министров