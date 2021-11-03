Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Львовские ученые изобрели пероральную COVID-вакцину

03.11.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Львовские ученые изобрели пероральную COVID-вакцину

Украинские ученые из львовского Института биологии клеток изобрели пероральную вакцину от коронавируса, которая может использоваться в виде таблетки, спрея или микстуры. Вакцина проходит испытания в лаборатории Гданьска (Польша). Об этом сообщает телеканал Украина-24.
Отмечается, что полученный львовскими учеными препарат выращен не на белковой основе, а на дрожжах. На данный момент аналогов украинскому проекту в мире не существует.
Также львовский Институт биологии клеток уже создал и инъекционную вакцину на основе очищенных вирусовых белков. Уже начались клинические испытания вакцины на мышах.



Теги: Львов, вакцина, испытания
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх