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Архив - Наука и технологии

В "Дії" убрали функцию удаления COVID-сертификатов

12.11.2021 16:00
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В "Дії" убрали функцию удаления COVID-сертификатов

В приложении "Дія" убрали функцию "удалить сертификат". Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграмме.
Федоров отметил, что прочитал пост в Facebook, как пользователь случайно удалил сертификат из "Дії" в неподходящий момент.
"Кнопка удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему раньше, опираясь на опыт пользователя. И убрали вообще эту функцию "удалить сертификат", – заявил Федоров.
По его словам, новая версия на апруве в маркетах. После одобрения Google/Apple будет доступна всем.



Теги: сертификат, COVID-19, Дия
 
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