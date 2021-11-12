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В США запретили использование оборудования Huawei и ZTE
Президент США Джо Байден подписал закон, которым запрещается использование оборудования китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE. Об этом сообщает Интерфакс.
Законопроект был единогласно одобрен Сенатом США 28 октября текущего года, а Палатой представителей США - в начале ноября.
Законом предусматривается, что американская Федеральная комиссия по связи (FCC) больше не должна рассматривать и утверждать какие-либо заявки на получение разрешений на использование оборудования китайских компаний, которое представляет неприемлемый "риск для национальной безопасности".
По словам комиссара FCC Брендана Карра, с 2018 года ведомство одобрило более 3 тысяч заявок от Huawei. Подписанный закон "поможет гарантировать, что небезопасное оборудование таких компаний, как Huawei и ZTE, больше не может быть подключено к американским сетям связи". Кроме того, FCC может отозвать разрешения, выданные китайским компаниям ранее.
Теги: США, запрет, Huawei Technologies, ZTE
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