Минздрав запустил чат-бот с информацией о наличии COVID-вакцин по регионам

17.11.2021 17:00

Теперь узнать количество и производителя вакцин от COVID-19 в ближайшем пункте вакцинации можно с помощью чатбота «Медичні закупівлі України» в Telegram. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

Чтобы воспользоваться ботом, достаточно перейти по ссылке или просто ввести в поисковую строку Telegram его ник — @medpro_ukraine_bot. После этого бот спросит, что именно вы хотите найти — в предложенном меню выберите «Поиск вакцинны от COVID-19».

Используя геолокацию с телефона пользователя, бот найдет ближайшие пункты вакцинации, а также покажет количество имеющихся в этом пункте вакцин, предварительно уточнив, какую именно ищет пользователь (AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer или Moderna).

Кроме того эту же информацию можно найти на сайте ГП МЗУ.