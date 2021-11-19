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Авдеевка и Лиман подключились к системе "Умный город"
Система "Умный город", предназначенная для решения общественных проблем за счет инфокоммуникационных ресурсов, стала доступна для жителей Авдеевки и Лимана. Об этом сообщает Центр общественный инициатив "Донбасс".
Во время презентации мобильного приложения жители этих городов узнали об особенностях и преимуществах мобильного приложения.
Так, "Умный город" в Авдеевке рассматривают как один из официальных инструментов коммуникации с общественностью городской территориальный громады. В то же время в Лимане к приложению уже подключились 18 городских служб.
Система предоставляет возможность каждому жителю оперативно узнавать все, что происходит в его городе или районе, а власти получают инструмент для качественного информирования. При этом органы местного самоуправления могут легко администрировать приложение, не отягощая, а оптимизируя рабочую коммуникацию.
Отмечается, что мобильное приложение не собирает персональные данные жителей, поэтому это вполне безопасный и удобный вариант для пользования.
Всего к платформе подключены восемь городов Донецкой области – Авдеевка, Угледар, Дружковка, Лиман, Святогорск, Славянск, Соледар и Торецк. Скачать приложение можно по ссылке.
Теги: Донбасс, Авдеевка, город, Smart, Лиман (Красный Лиман)
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