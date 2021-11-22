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Задержан создатель ещё одной фейковой Дії
Правоохранители разоблачили подростка, который за деньги предоставлял доступ к сайту с поддельным приложением Дія. В специальном редакторе по желанию клиентов оно могло создавать фальшивые копии COVID-сертификатов. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
За доступ к сайту житель Николаева брал от 250 до 650 гривен. Денежные средства поступали на его электронный кошелек одного из платежных сервисов Российской Федерации, с которого затем подросток переводил средства на карточный счет. На сайте было авторизовано более тысячи пользователей.
"В результате санкционированного обыска правоохранители нашли на компьютере и смартфоне юноши исходные файлы фейкового мобильного приложения Дія, переписку с покупателями, сведения о продаже архива и полученные средства", - говорится в сообщении.
В настоящее время принимаются меры по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения, привлечению к ответственности лиц, которые приобрели услугу.
Подростку инкриминируют несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч. 1 ст. 361 УК Украины).
Теги: Николаев, подделка, автор, задержание, Дия
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