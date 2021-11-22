Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Задержан создатель ещё одной фейковой Дії

22.11.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Задержан создатель ещё одной фейковой Дії

Правоохранители разоблачили подростка, который за деньги предоставлял доступ к сайту с поддельным приложением Дія. В специальном редакторе по желанию клиентов оно могло создавать фальшивые копии COVID-сертификатов. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
За доступ к сайту житель Николаева брал от 250 до 650 гривен. Денежные средства поступали на его электронный кошелек одного из платежных сервисов Российской Федерации, с которого затем подросток переводил средства на карточный счет. На сайте было авторизовано более тысячи пользователей.
"В результате санкционированного обыска правоохранители нашли на компьютере и смартфоне юноши исходные файлы фейкового мобильного приложения Дія, переписку с покупателями, сведения о продаже архива и полученные средства", - говорится в сообщении.
В настоящее время принимаются меры по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения, привлечению к ответственности лиц, которые приобрели услугу.
Подростку инкриминируют несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч. 1 ст. 361 УК Украины).



Теги: Николаев, подделка, автор, задержание, Дия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх