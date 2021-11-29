Минцифры объявило бета-тест онлайн-декларирования места жительства

29.11.2021 16:00

С 1 декабря Министерство цифровой трансформации запускает бета-тестирование декларирования места жительства. Украинцам предлагают принять в нем участие. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для участия заявитель должен быть старше 14 лет. Кроме того, для тестирования нужны:

- налоговый номер заявителя и собственников/совладельцев жилья;

- КЭП заявителя и владельцев/совладельцев жилья;

- право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости (с 2013 года). Проверить информацию о совладельцах можно здесь.

Минцифры масштабирует услугу почти на всю страну. Для жителей Днепра, Одессы, Черновцов, Николаева и Херсона она будет доступна чуть позже.

Бета-тест стартует с 1 декабря на портале «Дія». Записаться на него можно уже сейчас вот здесь.