Все рубрики раздела
- Минцифры объявило бета-тест онлайн-декларирования места жительства16:00
- На Донетчине запустили инновационный проект по сортировке вторичного сырья17:00
- Задержан создатель ещё одной фейковой Дії17:00
- Авдеевка и Лиман подключились к системе "Умный город"14:00
- Минздрав запустил чат-бот с информацией о наличии COVID-вакцин по регионам17:00
- Сутки в ООС: шесть обстрелов, без потерь11:00
- В "Дия" добавили сертификаты для переболевших COVID13:00
- В "Дії" убрали функцию удаления COVID-сертификатов16:00
- В США запретили использование оборудования Huawei и ZTE15:00
- ВОЗ одобрила индийскую COVID-вакцину11:00
Минцифры объявило бета-тест онлайн-декларирования места жительства
С 1 декабря Министерство цифровой трансформации запускает бета-тестирование декларирования места жительства. Украинцам предлагают принять в нем участие. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Для участия заявитель должен быть старше 14 лет. Кроме того, для тестирования нужны:
- налоговый номер заявителя и собственников/совладельцев жилья;
- КЭП заявителя и владельцев/совладельцев жилья;
- право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости (с 2013 года). Проверить информацию о совладельцах можно здесь.
Минцифры масштабирует услугу почти на всю страну. Для жителей Днепра, Одессы, Черновцов, Николаева и Херсона она будет доступна чуть позже.
Бета-тест стартует с 1 декабря на портале «Дія». Записаться на него можно уже сейчас вот здесь.
Теги: регистрация, тестирование, проживание, Дия
- Тестирование: по фальсификации внешнего оценивания ударят двойной проверкой сертификатов
- На внешнее тестирование зарегистрировались только 20% школьников
- Что изменилось в процедуре регистрации места проживания
- Началась регистрация на пробное внешнее тестирование
- На внешнее тестирование можно зарегистрироваться с 1 ноября
- Выпускникам дали второй шанс: специальное тестирование состоится 22-25 июня
- "Укрзализныця" запускает новый поезд на Луганщину17:00
- В Станице Луганской возобновило работу отделение "ПриватБанка"13:00
- В Донецке начали устанавливать "главную новогоднюю елку"12:00
- НВФ снизили активность на Донбассе09:00
- Мариуполь занял первое место в рейтинге доступности городов Украины13:00
- В зоне ООС за сутки пять обстрелов, без потерь у ВСУ10:00
- Почти 400 человек пересекли линию разграничения в Еленовке 26 ноября15:00
- На Донбассе - два обстрела за сутки, но есть потери10:00
- На Донетчине назначили нового главу областной полиции09:00
- Шмыгаль и Верещук приехали на Луганщину с рабочим визитом15:00
- "Укрзализныця" запускает новый поезд на Луганщину17:00
- Минцифры объявило бета-тест онлайн-декларирования места жительства16:00
- Эрдоган предложил посредничество в урегулировании конфликта на Донбассе15:00
- На портале "Дія" появилась услуга оформления и перерасчета пенсии14:00
- В Станице Луганской возобновило работу отделение "ПриватБанка"13:00
- В Донецке начали устанавливать "главную новогоднюю елку"12:00
- Группа "Жадан и собаки" выступила для бойцов ООС11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 ноября10:00
- НВФ снизили активность на Донбассе09:00
- В Украине объявили штормовое предупреждение08:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- "Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге10:00
- Зеркало, как альтернатива для входа и принцип получения активных выигрышей15:00
- Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?16:00
- Без штампов и бумажных справок. Что нужно знать об электронной прописке?17:00
- Деньги на строительство ЦПАУ в общинах17:00
- Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»13:00
- Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19?15:00
- Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах13:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря
- На Донетчине назначили нового главу областной полиции
- Врач из ЮАР рассказала о симптомах заражения штаммом Омикрон
- ВОЗ признала "южноафриканский" штамм COVID опасным и дала ему имя
- Мариуполь занял первое место в рейтинге доступности городов Украины
- Почти 400 человек пересекли линию разграничения в Еленовке 26 ноября
- На портале "Дія" появилась услуга оформления и перерасчета пенсии
- На Донбассе - два обстрела за сутки, но есть потери
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 ноября
- В Донецке начали устанавливать "главную новогоднюю елку"