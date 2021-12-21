Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- На портале "Дия" появились 3 новых COVID-сертификата12:00
- Врачи ЮАР оценили вероятность госпитализации при заражении "Омикроном"11:00
- Кабмин анонсировал проект "Электронная очередь пересечения границы"09:00
- Два мариупольских поезда получили новейшие купейные вагоны14:00
- Минцифры объявило бета-тест онлайн-декларирования места жительства16:00
- На Донетчине запустили инновационный проект по сортировке вторичного сырья17:00
- Задержан создатель ещё одной фейковой Дії17:00
- Авдеевка и Лиман подключились к системе "Умный город"14:00
- Минздрав запустил чат-бот с информацией о наличии COVID-вакцин по регионам17:00
- Сутки в ООС: шесть обстрелов, без потерь11:00
На портале "Дия" появились 3 новых COVID-сертификата
21.12.2021 12:00
Для украинцев стали доступны новые COVID-документы на портале "Дия". Теперь можно сгенерировать сертификаты на основании отрицательного ПЦР-теста, о выздоровлении, для детей в возрасте от 12 лет. Об этом сообщают на странице приложения "Дия" в Telegram-канале.
Чтобы получить сертификат на портале "Дия", нужно:
- авторизироваться удобным для вас способом;
- нажать Услуги — Здоровье — COVID-сертификаты;
- выбрать нужный тип сертификата;
- поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных.
Разработчики напомнили, что сертификаты с портала "Дия" можно распечатать или сохранить на свой гаджет в формате PDF.
Теги: сертификат, COVID-19, Дия
Читайте также:
- Глава Минздрава анонсировал увеличение срока действия COVID-сертификата
- В "Дії" убрали функцию удаления COVID-сертификатов
- В приложение "Дія" добавили электронный COVID-сертификат
- В приложении "Дия" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты
- В "Дия" добавили сертификаты для переболевших COVID
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма
- Три громады на Донетчине получили мобильные социальные офисы от ЕС и Канады17:00
- В Северодонецке запретили использование новогодних фейерверков16:00
- Почти 340 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 20 декабря15:00
- Специалисты назвали источники запаха водопроводной воды на Донетчине14:00
- В Мариуполе пассажирский транспорт украсили новогодними гирляндами13:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, трое раненых09:00
- Горсовет Мариуполя опубликовал адреса елочных базаров08:00
- Начался набор на бесплатные образовательные IT-курсы для жителей Донбасса16:00
- В Театральном сквере Мариуполя открылся зимний каток15:00
- На Донбассе подорвались два бойца ВСУ14:00
- Три громады на Донетчине получили мобильные социальные офисы от ЕС и Канады17:00
- В Северодонецке запретили использование новогодних фейерверков16:00
- Почти 340 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 20 декабря15:00
- Специалисты назвали источники запаха водопроводной воды на Донетчине14:00
- В Мариуполе пассажирский транспорт украсили новогодними гирляндами13:00
- На портале "Дия" появились 3 новых COVID-сертификата12:00
- ГБР обвинило Петра Порошенко в контрабанде угля из ОРДЛО11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 декабря10:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, трое раненых09:00
- Горсовет Мариуполя опубликовал адреса елочных базаров08:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря
- В Мариуполе рухнула главная городская елка (ВИДЕО)
- Специалисты назвали источники запаха водопроводной воды на Донетчине
- В ОРЛО упавшее от ветра дерево убило женщину
- Начался набор на бесплатные образовательные IT-курсы для жителей Донбасса
- На Донбассе подорвались два бойца ВСУ
- В Украине стартовал проект єПідтримка
- Россия начала шантажировать НАТО "военно-технической альтернативой"
- Врачи ЮАР оценили вероятность госпитализации при заражении "Омикроном"
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 декабря