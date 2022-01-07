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"Нафтогаз" установил на Донбассе 11 "умных" остановок

07.01.2022 17:00
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"Нафтогаз" установил на Донбассе 11 "умных" остановок

В Донецкой и Луганской областях установлены 11 "умных" остановок общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
В частности, при координации Минреинтеграции, в рамках реализации социальной благотворительной программы по восстановлению благосостояния жителей и развитию территориальных громад Донецкой и Луганской областей, в декабре 2021 года "Нафтогазом Украины" обустроены 11 современных функциональных остановок с освещением, фотоэлектрическими элементами, а также панелями для заряда гаджетов.



Теги: Донбасс, Нафтогаз, солнечные батареи, остановка, зарядное устройство
 
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