"Нафтогаз" установил на Донбассе 11 "умных" остановок

07.01.2022 17:00

В Донецкой и Луганской областях установлены 11 "умных" остановок общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

В частности, при координации Минреинтеграции, в рамках реализации социальной благотворительной программы по восстановлению благосостояния жителей и развитию территориальных громад Донецкой и Луганской областей, в декабре 2021 года "Нафтогазом Украины" обустроены 11 современных функциональных остановок с освещением, фотоэлектрическими элементами, а также панелями для заряда гаджетов.