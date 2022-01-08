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В Израиле создали "ковид-калькулятор"
В Израиле создали "ковид-калькулятор", который позволяет математически "просчитать" вероятность тяжелого хода болезни и смертности при инфицировании COVID-19, передает Апостроф.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook специалист по семейной медицине, заведующий отделением управляемой медицины службы здоровья "Леумит" доктор Евгений Мерзон.
Исследование провела группа американских и израильских ученых. Они создали так называемый калькулятор риска, с помощью которого можно примерно просчитать вероятность тяжелого хода коронавирусной болезни.
В ходе исследования были проанализированы данные более чем 100 тысяч пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. Оказалось, что разработанный "калькулятор" предсказывает тяжелое течение болезни с точностью более 85%.
"Я считаю это огромным прорывом в деле стратификации риска пациентов, то есть того, о очм я говорю с самого начала эпидемии. В данный калькулятор мы включили далеко не все факторы риска тяжелого заболевания и смерти, а только самые значительные с точки зрения статистической достоверности. И конечно, мы не отрицаем существования других крайне важных факторов риска тяжелого течения и смерти от COVID-19. Я надеюсь, что в будущем наш калькулятор будет совершенствоваться и включать в себя новые важные параметры", - заявил Мерзон.
По мнению эксперта, с помощью этого калькулятора люди начнут принимать более взвешенные решения понимая, насколько они рискуют.
Теги: Израиль, риск, калькулятор, COVID-19
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