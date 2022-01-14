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В "Дії" изменили алгоритм цифровой подписи (ВИДЕО)
В приложении "Дія" обновили цифровую подпись. Теперь она доступна без движений головой. Об этом сообщает канал "Дії" в Telegram.
"Мир быстро меняется, технологии развиваются, а "Дия" также не отстает. Раньше мы разработали самую защищенную цифровую подпись в смартфоне. Сегодня "Дия.Подпись" стала еще более удобной и проще", - говорится в сообщении.
Теперь, чтобы воспользоваться "Дія.Подпись" , достаточно зайти в приложение, нажать Меню-"Дія.Подпись" и моргнуть. Как это делать смотрите на видео в этом материале.
"Подпись - это универсальный цифровой ключ, которым можно пользоваться при подписании документов онлайн - в "Дия" и не только! С ним вы можете подписать любой PDF-документ: заявление на портале "Дия", договор аренды, доверенность, официальное письмо и т.д.", - говорится в сообщении.
Также там обращают внимание, что для того, чтобы пользоваться "Дия. Подписью", необходим биометрический документ в "Дия" - загранпаспорт или ID-карта.
Теги: подпись, алгоритм, Дия
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