В "Дії" изменили алгоритм цифровой подписи (ВИДЕО)

14.01.2022 13:00

В приложении "Дія" обновили цифровую подпись. Теперь она доступна без движений головой. Об этом сообщает канал "Дії" в Telegram.

"Мир быстро меняется, технологии развиваются, а "Дия" также не отстает. Раньше мы разработали самую защищенную цифровую подпись в смартфоне. Сегодня "Дия.Подпись" стала еще более удобной и проще", - говорится в сообщении.

Теперь, чтобы воспользоваться "Дія.Подпись" , достаточно зайти в приложение, нажать Меню-"Дія.Подпись" и моргнуть. Как это делать смотрите на видео в этом материале.

"Подпись - это универсальный цифровой ключ, которым можно пользоваться при подписании документов онлайн - в "Дия" и не только! С ним вы можете подписать любой PDF-документ: заявление на портале "Дия", договор аренды, доверенность, официальное письмо и т.д.", - говорится в сообщении.

Также там обращают внимание, что для того, чтобы пользоваться "Дия. Подписью", необходим биометрический документ в "Дия" - загранпаспорт или ID-карта.